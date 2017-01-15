Новости Новороссии: военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ, в обесточенном селе в ЛНР зажегся свет

Новороссия, 15 января. Военнослужащий ДНР был убит диверсантами ВСУ, в ЛНР восстановлено электроснабжение поселка Калиново.

Военнослужащий ДНР убит диверсантами ВСУ

Военнослужащий ДНР был убит в результате попытки диверсионной группы ВСУ захватить пленных из числа ополченцев республики. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Несмотря на меры, принятые командованием республики, тело убитого было захвачено украинской стороной, которая намеревается использовать его, по словам Басурина, для подтверждения результатов провокационных действий и в информационных пропагандистских акциях.

В пригород Ирмино вернулось электричество

Бригады ремонтников восстановили подачу электричества в поселок Калиново, более 900 жителей которого остались накануне без света в результате ночного обстрела со стороны ВСУ.

Энергоснабжение населенных пунктов было восстановлено в субботу вечером, специалисты устранили повреждения, нанесенные украинскими снарядами линиям электропередач и трансформаторной подстанции.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу Ирмино и его окрестности подверглись обстрелу со стороны украинских войск, в Калиново в результате попадания в частный дом снаряда погиб мирный житель 1989 года рождения, приехавший в поселок навестить родителей. Также пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры.

В ЛНР в 2017 откроются шесть детских оздоровительных лагерей

На территории Луганской народной республики в 2017 году откроются шесть детских оздоровительных лагерей. Такое решение было принято в ходе заседания координационного совета по организации детского отдыха и оздоровления при совете министров ЛНР.

В настоящее время разрабатывается план мероприятий по подготовке лагерей к приему детей, сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгильдеев.

Учреждения будут открыты в населенных пунктах Свердловск, Антрацит, Ровеньки и Красный луч.

Представитель федерации профсоюзов подчеркнул, что власти республики уделяют данному вопросу большое внимание, стремясь улучшить количественные и качественные показатели детской оздоровительной компании прошлого года, которая прошла с успехом, несмотря на все трудности.

В Донецке завершилась неделя науки и техники

В Донецке завершилась неделя науки и техники, объявленная центром технического творчества. Об этом сообщило информационное агентство ДАН со ссылкой на директора центра Елену Белецкую.

Каждый из дней недели науки и техники, приходящейся на новогодние каникулы школьников, был посвящен одному из видов технического творчества: авиа и судомоделизму, ракетомоделизму и автомоделизму.

В последний день недели была проведена выставка, на которой было представлено около трехсот наиболее оригинальных работ юных техников из различных районов ДНР.

Кроме того, в завершение недели в Донецком республиканском центре технического творчества прошел слет юных техников, в котором приняли участи 50 подростков из различных районов республики.

На первом этапе слета команды презентировали десять станций и центров технического творчества в Донецке, Енакиево, Шахтерске, Горловке, Макеевке и других городах и населенных пунктах республики.

Затем участники представляли свои изобретения, создавали модели из нетрадиционных материалов и демонстрировали оригинальные новогодние панно.

Решением жюри первое и третье места были присуждены воспитанникам донецких СЮТ №1 и №2, второе место заняли ребята из Макеевки.