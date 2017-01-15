Создатели «Шерлока» умоляют о молчании россиян, посмотревших «слитую» серию

Лондон, 15 января. Создатели детективного британского сериала «Шерлок» просят россиян, успевших посмотреть нелегально попавшую в Сеть серию, не распространять спойлеры (подсказки, раскрывающие ключевые моменты сюжета), а тех, кто не посмотрел, — дождаться премьеры на ТВ. Просьба появилась в официальном Twitter сериала.

Третий, финальный эпизод четвертого сезона сериала в русской озвучке «Первого канала» появился в Сети в субботу, несмотря на то, что даже на британском телевидении должна была выйти в эфир в воскресенье в 21.00 по местному времени, а на российском ТВ — и вовсе в полночь понедельника.

В Twitter просят не распространять финальный эпизод сериала. Сообщение сопровождается хэштегом «Избавьте меня от спойлеров».