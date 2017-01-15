Донбасс: ВСУ попытались захватить в плен военных ДНР

Донецк, 15 января. Киевские силовики попытались захватить в плен военных самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате один военнослужащий ДНР погиб. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, в прошедшую субботу в ходе провокации, организованной силовиками ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой Киева пленных из стана военных ДНР погиб один боец. Невзирая на все необходимые меры, его тело захватили украинские силовики для подтверждения итогов провокаций и использования в информационных мероприятиях украинских пропагандистов.

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