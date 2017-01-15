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Чемпион Швеции по боксу отправил в нокаут судью во время поединка в Нью-Йорке
Происшествия

Чемпион Швеции по боксу отправил в нокаут судью во время поединка в Нью-Йорке

Сегодня 14:58
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Чемпион Швеции по боксу отправил в нокаут судью во время поединка в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 15 января. В ходе объединительного поединка между боксерами среднего веса из Швеции и Великобритании в Нью-Йорке мощнейший удар получил рефери Артур Мерканте, которому достался внушительный удар левой от шведского чемпиона Баду Джека. Противник Джека, британец Джеймс Дигейл, в это время находился всего в одном шаге от шведа.

Неприятный инцидент произошел в тот момент, когда прозвучал гонг, оповещающий об окончании 5-го раунда. В то время как Дигейл, услышав гонг, мгновенно отступил, шведский боксер продолжал работать кулаками и попал в бросившегося разнимать боксеров судью. От сильнейшего удара судья буквально начал падать на руки шведскому боксеру. После Джек извинился, а судья не стал выносить боксеру наказания и продолжил бой.

Бой завершился ничьей и не выявил сильнейшего между Дигейлом и Джеком.

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Валентин Меликов
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