Мобильная помощь: в Алеппо заработал новый российский госпиталь

Военный госпиталь, недавно открытый Центром по примирению враждующих сторон, начал свою работу в восточном районе Алеппо — Ашахаре. Несколько смен врачей и медперсонала в количестве 4-5 человек несут круглосуточное дежурство в двух специально оборудованных палатках.

Как сообщает корреспондент ФАН, работающий в Сирии, в одной из палаток размещена операционная, вторая же стала приемной и терапевтическим кабинетом. Несмотря на то, что полевой госпиталь открылся лишь трое суток назад, местное население, нуждающееся в оперативной медицинской помощи, образует большие очереди.

В среднем за сутки госпиталь принимает не менее 100-120 пациентов. Порядка 40% пациентов — дети и подростки. По информации из военных источников, российский контингент планирует в течение февраля-марта развернуть в Алеппо, а также в других крупных городах не менее 6 мобильных госпиталей.

Основная цель — оказание медицинской помощи мирным гражданам, многим из которых просто не хватает мест в уцелевших городских больницах.