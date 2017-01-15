Боевики ИГИЛ похитили 13 богословов в Афганистане

Кабул, 15 января. Боевики ИГИЛ похитили 13 богословов из афганской провинции Нангархар.

Группа богословов (улемов) проводила тестирование студентов в медресе (мусульманское учебное заведение, сочетающее в себе функции средней школы и мусульманской духовной семинарии). Именно в этот момент в учебное заведение ворвалась группа боевиков, и увела богословов в неизвестном направлении, передает РИА Новости. Всего было боевики похитили 13 человек.

Предположительно, боевики принадлежали к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабск. ДАИШ) — запрещенной в России террористической организации.