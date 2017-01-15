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Уличная ссора петербуржцев закончилась поножовщиной и убийством
Происшествия

Уличная ссора петербуржцев закончилась поножовщиной и убийством

Сегодня 15:00
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Убийство

Санкт-Петербург, 15 января. Сотрудники полиции задержали 22-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что он зарезал оппонента во время ссоры и скрылся с места преступления.

Трагедия произошла на Загребском бульваре в Петербурге. Мертвого мужчину у дома номер 7 на Загребском бульваре нашли 13 января. Согласно предварительным сведениям, причиной смерти 31-летнего петербуржца стало ножевое ранение в живот.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов уже на следующий день задержали подозреваемого, сообщает «Фонтанка». Им оказался 22-летний петербуржец. На данный момент есть информация, что около трех часов ночи 13 января между мужчинами вспыхнула ссора. В ход пошли не только кулаки, но и нож, за который схватился молодой человек. Бросив истекающего кровью мужчину, молодой человек сбежал с места преступления.

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что во Франции помиловали женщину, застрелившую своего мужа-изверга.

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Таисия Григорьева
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