FAN-TV Лента новостей
Вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле
Происшествия

Вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле

Сегодня 14:30
65

Вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле

Москва, 15 января. Неизвестные преступники, напавшие на жительницу Москвы, угрожая оружием заставили ее снять деньги с собственной банковской карточки. После этого бандиты высадили ее из машины.

Разбойное нападение произошло в 13 часов дня в московском районе Марьино. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве, ограбление произошло на улице Поречная. Трое мужчин одновременно подсели в машину к 59-летней москвичке, и угрожая оружием заставили ее отдать им банковскую карту и сообщить пин-код от нее. Затем они поехали к банкомату, расположенному на Люблинской улице, и смогли забрать из банкомата 100 тысяч рублей.

Свою жертву преступники высадили на соседней улице, после чего скрылись на ее собственном автомобиле Opel Astra. Спустя менее часа полиция обнаружила угнанный автомобиль на улице Поречная, где и произошло нападение.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
521

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
573

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Сегодня 11:54
165

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
653

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
329
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле

14:30

Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры

14:28

Устойчивая к антибиотикам бактерия погубила пожилую жительницу США

14:27

Каир рассказал, кому выгодна версия о взрыве iPhone на борту EgyptAir

14:25

Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

14:21

Водитель снегохода, утопивший семью под Саратовом, был пьян

14:20

Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»

14:12

Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

14:03

Убежать от смерти: ученые рассказали, как интенсивная ходьба спасет человечество

13:58

Истребитель ВВС Ливии разбился под Бенгази

13:55

Тамбовский подросток за несколько минут зарубил топором всю свою семью

13:54

Снежная глыба рухнула на голову ребенку с крыши дома в Кирове

13:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры
Читать
Закрыть