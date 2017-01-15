Вооруженные мужчины ограбили москвичку и скрылись на ее автомобиле

Москва, 15 января. Неизвестные преступники, напавшие на жительницу Москвы, угрожая оружием заставили ее снять деньги с собственной банковской карточки. После этого бандиты высадили ее из машины.

Разбойное нападение произошло в 13 часов дня в московском районе Марьино. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве, ограбление произошло на улице Поречная. Трое мужчин одновременно подсели в машину к 59-летней москвичке, и угрожая оружием заставили ее отдать им банковскую карту и сообщить пин-код от нее. Затем они поехали к банкомату, расположенному на Люблинской улице, и смогли забрать из банкомата 100 тысяч рублей.

Свою жертву преступники высадили на соседней улице, после чего скрылись на ее собственном автомобиле Opel Astra. Спустя менее часа полиция обнаружила угнанный автомобиль на улице Поречная, где и произошло нападение.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».