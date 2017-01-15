FAN-TV Лента новостей
Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша
Спорт

Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

Сегодня 14:21
55

Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

Рупольдинг (Германия), 15 января. Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

В Рупольдинге завершилась гонка преследования 12,5 км в рамках пятого этапа КМ. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад, норвежец Эмиль Свенсен занял вторую строчку, бронза досталась чешскому спортсмену Михалу Крчмару. Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин — четвертая позиция. 

Как ранее стало известно, биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев не вышли на старт гонки преследования. Французский биатлонист Мартен Фуркад стартовал первым, а россияне Дмитрий Малышко и Антон Шипулин — 6-м и 23-м соответственно.

Как сообщало агентство НСН, ранее российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на пятом этапе Кубка мира.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
445

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
515

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Сегодня 11:54
158

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
631

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
314
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

14:21

Водитель снегохода, утопивший семью под Саратовом, был пьян

14:20

Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»

14:12

Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

14:03

Убежать от смерти: ученые рассказали, как интенсивная ходьба спасет человечество

13:58

Истребитель ВВС Ливии разбился под Бенгази

13:55

Тамбовский подросток за несколько минут зарубил топором всю свою семью

13:54

Снежная глыба рухнула на голову ребенку с крыши дома в Кирове

13:47

Гидроскутер в Таиланде раскроил череп режиссеру Кудряшову на глазах у его сына

13:43

Глава IBU объяснил, против кого направлено антидопинговое письмо 170 биатлонистов

13:39

Сирия: ВКС РФ останутся в Хмеймиме под прикрытием С-400

13:35

Парижская конференция по палестино-израильскому конфликту пройдет без «виновников торжества»

13:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Водитель снегохода, утопивший семью под Саратовом, был пьян
Читать
Закрыть