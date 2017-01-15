Биатлонист Шипулин в гонке преследования на КМ упустил бронзу прямо у финиша

Рупольдинг (Германия), 15 января. Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

В Рупольдинге завершилась гонка преследования 12,5 км в рамках пятого этапа КМ. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад, норвежец Эмиль Свенсен занял вторую строчку, бронза досталась чешскому спортсмену Михалу Крчмару. Лучшим среди россиян стал Антон Шипулин — четвертая позиция.

Как ранее стало известно, биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев не вышли на старт гонки преследования. Французский биатлонист Мартен Фуркад стартовал первым, а россияне Дмитрий Малышко и Антон Шипулин — 6-м и 23-м соответственно.

Как сообщало агентство НСН, ранее российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на пятом этапе Кубка мира.