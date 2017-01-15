up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Происшествия

Водитель снегохода, утопивший семью под Саратовом, был пьян

15 Января 2017 14:20
54Просмотры

Водитель снегохода, утопивший семью под Саратовом, был пьян

Саратов, 15 января. Водитель снегохода, провалившегося под лед озера в Саратовской области, был пьян. Жертвами трагедии стали сам мужчина, двое детей и еще один взрослый. Спасти удалось пассажирку «мотособаки».

Как сообщили сегодня представители регионального СУ СК РФ, в результате полицейской проверки стало известно, что во время катания на снегоходе 51-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и допустил падение снегохода под воду. Вместе с ним погибли его шестилетний сын, приятель и шестилетний внук его знакомых. Выжить удалось 40-летней женщине. 

Ее госпитализировали с переохлаждением и психологическим шоком.

Ярослава Замысловатова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС