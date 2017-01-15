Полевой командир «Талибана» ликвидирован в Афганистане

Кабул, 15 января. Правоохранительные органы Афганистана ликвидировали 20 боевиков запрещенного в России движения «Талибан». Об этом журналистам сообщили официальные представители министерства внутренних дел страны.

Согласно предварительной информации, контртеррористические операции были проведены в провинциях Каписа, Парван, Урузган и Хост. Силовики также смогли уничтожить одного из полевых командиров террористов.

Напомним, боевики «Талибана» взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле, который унес жизни 38 человек.

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