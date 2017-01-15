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Каир рассказал, кому выгодна версия о взрыве iPhone на борту EgyptAir
Весь мир

Каир рассказал, кому выгодна версия о взрыве iPhone на борту EgyptAir

Сегодня 14:25
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Каир рассказал, кому выгодна версия о взрыве iPhone на борту EgyptAir

Каир, 15 января. Египетская сторона расценила распространенную французскими СМИ новость о том, что крушение лайнера EgyptAir в Средиземном море в мае прошлого года было быть спровоцировано перегревшимся iPhone, как попытку уйти от ответственности. Об этом сообщает «Бавабат Ньюз» со ссылкой на источник в минавиации Египта.

Газета Parisien сообщила, что трагедия, произошедшая в мае 2016 года над Средиземным морем, могла произойти из-за перегрева и воспламенения гаджетов в кабине пилотов. 

В Каире посчитали, что таким образом французская сторона пытается опровергнуть возможную закладку взрывчатки в аэропорту «Шарль-де-Голь», из которого и вылетел самолет. 

«Цель таких заявлений  — попытка уйти от ответственности за падение лайнера, особенно учитывая, что лайнер марки Airbus, страна его создания и аэропорт последнего взлета  — Франция, следовательно, Франция будет нести ответственность за инцидент, и компенсации будут удвоены, согласно международному праву», — заявили в Египте. 

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