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Устойчивая к антибиотикам бактерия погубила пожилую жительницу США
Весь мир

Устойчивая к антибиотикам бактерия погубила пожилую жительницу США

Сегодня 14:27
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Устойчивая к антибиотикам бактерия погубила пожилую жительницу США

Вашингтон, 15 ноября. Жительница Невады скончалась от инфекции, которую вызвала устойчивая к 26 видам антибиотиков бактерия.

Согласно предварительной информации, в августе 2016 года 70-летняя женщина сломала ногу в Индии. В сентябре пострадавшая скончалась от септического шока.

Как отметили специалисты, они обнаружили новый штамм бактерии Klebsiella pneumoniae, который и стал причиной трагедии.

Напомним, ранее датские ученые рассказали о новом способе борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

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Василий Съедин
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