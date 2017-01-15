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Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре
Политика

Сирия новости 15 января 16.30: ВВС Турции уничтожили 9 террористов ИГ в Алеппо, сирийская армия отразила атаку боевиков в Эль-Кунейтре

Сегодня 16:30
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ВВС Турции

Сирия, 15 января. 9 террористов ИГ* были ликвидированы в результате ударов ВВС Турции в Алеппо, сирийская армия отразила атаку «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска идут ожесточенные бои между правительственными войсками и боевиками в районе населенных пункта Хазарма, Аль-Мидани и Аль-Мухаммадия. Сирийская армия продолжает наращивать давление на вооруженные формирования, отказавшиеся примкнуть к соглашению о прекращении огня.

В лагере палестинских беженцев Ярмук на юге сирийской столицы продолжаются столкновения между правительственными войсками и террористами ИГ. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Провинция Алеппо

ООН объявила, что 75% жителей восточных районов Алеппо были эвакуированы в районы, находящиеся под контролем сирийского правительства.

Согласно данным международной организации, всего из восточной части города в прошлом месяце было эвакуировано 147 тысяч человек. Из них только 36 тысяч, в том числе боевики, предпочли отправиться в подконтрольные вооруженным формированиям районы в провинциях Алеппо и Идлиб. Остальные 110 тысяч нашли временное убежище в районах, удерживаемых правительственными войсками.

Алеппо

На северо востоке провинции турецкие ВВС уничтожили 9 боевиков ИГ* в районе города Эль-Баб в рамках операции «Щит Евфрата».

Турецкое командование сообщило, что турецкая авиация нанесла удары по объектам боевиков в районе Эль-Баб и близлежащего населенного пункта Базаа.

Одновременно с этим участвующие в операции турецкие войска открыли огонь из тяжелой артиллерии, танков и ракетных установок по позициям террористов, уничтожив в результате 186 объектов ИГ в регионе.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия вернула себе контроль над дорожной развязкой в районе месторождения газа Джахар в окрестностях Пальмиры в восточной части провинции Хомс в ходе начавшегося вчера наступления на позиции террористов ИГ в регионе.

Ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами также продолжаются в районе военного аэродрома Ат-Тифор.

Провинция Дэйр эз-Зор

В районе Дэйр эз-Зора пошел второй день крупнейшего за год наступления ИГ на позиции сирийской армии. Правительственные войска и «Национальные силы обороны» (NDF(****** в ходе затяжных боев с трудом сдерживают атаки террористов в районе военного аэродрома и в нескольких кварталах города.

Сирийские активисты сообщают, что 3 мирных жителя, среди них женщина, были убиты в результате обстрела боевиками подконтрольных правительственным войскам районов Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

В районе города Даръа вооруженный боевик-исламист был ликвидирован в ходе столкновений с правительственными войсками.

Бойцы Сирийской арабской армии

В городе Нава прошлой ночью неизвестные стреляли в командира одного из исламистских вооруженных формирований, лидер боевиков был ранен.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе города Серакаб в восточной части провинции Идлиб.

Провинция Эль-Кунейтра

Военнослужащие сирийской армии при поддержке бойцов NDF отразили атаку боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» на позиции правительственных войск к югу от населенного пункта Хадар в северной части провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Боевики понесли тяжелые потери, также было уничтожено несколько единиц военной техники исламистов. Артиллерия сирийской армии открыла огонь по скоплению боевиков в районе Телль аль-Хамрия, поступают данные об убитых и раненых в рядах группировки.

Ранее в том же районе боевики открыли огонь из пулеметов по сельскохозяйственным полям, были ранены два мирных жителя.

Ирак

Правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ в Мосуле. У террористов были отбиты районы Аль-Андалус и Аль-Кафаат 2 на левом берегу Тигра. Боевики понесли урон.

Параллельно с этим поступили сообщения, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади лишил титула эмира командиров группировки, несущих, по его мнению, ответственность за поражения террористов в левобережных районах Мосула. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в провинции Найнава.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Андрей Бодров
#абу бакр аль-багдади
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