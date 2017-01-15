Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»

Киев, 15 января. После того как стало ясно, что деньги, выделенные правительством в Киеве на «восстановление жилого фонда и инфраструктуры Донбасса», используются совершенно неэффективно, власти Украины решили отправить специальную комиссию, которая выяснит, почему же все усилия по налаживанию обстановки в пострадавших от гражданской войны на Украине регионах уходят в трубу.

По данным проверки, из доли, отведенной в выделенных Киевом 3 млрд гривен (более 100 млн долларов) для Донецкой области было потрачено не более 10%, а в Луганской области — и того меньше. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился создать комиссию, которая должна изучить ситуацию и предоставить центральной власти рекомендации предоставлению помощи местным администрациям.

«Чтобы те быстрее и эффективнее использовали выделенные средства», — отметил заместитель премьер-министра в интервью украинскому телеканалу. Он подчеркнул, что украинский кабмин «сделал все от него зависящее».

Таким образом, перед правительственной комиссией стоит задача — выяснить, почему выделенные бюджетные средства тратятся так медленно и сделать так, чтобы они были потрачены скорее.