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Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»
Украина

Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»

Сегодня 14:12
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Киевские власти выясняют, куда ушли деньги на «восстановление Донбасса»

Киев, 15 января. После того как стало ясно, что деньги, выделенные правительством в Киеве на «восстановление жилого фонда и инфраструктуры Донбасса», используются совершенно неэффективно, власти Украины решили отправить специальную комиссию, которая выяснит, почему же все усилия по налаживанию обстановки в пострадавших от гражданской войны на Украине регионах уходят в трубу.

По данным проверки, из доли, отведенной в выделенных Киевом 3 млрд гривен (более 100 млн долларов) для Донецкой области было потрачено не более 10%, а в Луганской области — и того меньше. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился создать комиссию, которая должна изучить ситуацию и предоставить центральной власти рекомендации предоставлению помощи местным администрациям. 

«Чтобы те быстрее и эффективнее использовали выделенные средства», — отметил заместитель премьер-министра в интервью украинскому телеканалу. Он подчеркнул, что украинский кабмин «сделал все от него зависящее».

Таким образом, перед правительственной комиссией стоит задача — выяснить, почему выделенные бюджетные средства тратятся так медленно и сделать так, чтобы они были потрачены скорее.

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Валентин Меликов
#владимир гройсман
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Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах
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