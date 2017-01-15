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Экс-министр Британии боится, что Россия собирает компромат на Джонсона
Политика

Экс-министр Британии боится, что Россия собирает компромат на Джонсона

Сегодня 15:24
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Экс-министр

Москва, 15 января. Экс-министр Великобритании по делам Европы Крис Брайант убежден, что связанные с Россией лица якобы могут собирать компрометирующие данные в отношении высокопоставленных британских политиков, пишет газета Guardian.

Брайант убежден, что российская сторона непременно уделит особое внимание главе МИД Великобритании Борису Джонсону, министру по международной торговле Лиаму Фоксу, замглавы МИД Алану Дункану и министру по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвиду Дэвису.

«Русские будут очень, очень внимательно следить за этими людьми. Они создадут файл и будут пытаться следить за всем, что они делают»,  — выразил свою точку зрения экс-министр.

Такое впечатление произвела на Брайанта газетная утка о якобы собранном Кремлем компромате на нового лидера СШа Дональда Трампа. И в Кремле, и в команде Трампа заявили, что документ является фальшивкой.

Ранее, как сообщает Национальная служба новостей, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон обратился к американским конгрессменам с призывом перестать демонизировать Россию.

комментарии
Таисия Григорьева
#борис джонсон
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