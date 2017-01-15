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Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры
Новости Сирии

Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры

Сегодня 14:28
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Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры

Дамаск, 15 января. На фоне уменьшения группировки в Сирийской Арабской Республике российские военнослужащие намерены обновить пункт Военно-Морского флота Российской Федерации в Тартусе до уровня, благодаря которому можно будет заходить туда крейсерам. 

По словам источника, знакомого с ситуацией, это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе водных судов от тральщика до крейсера.

Также источник добавил, что эксперты ВМФ России готовятся к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус. Позже специалисты построят два новых пирса, которые будут предназначаться для причаливания кораблей водоизмещением 10 тысяч тонн и свыше, сообщает «Интерфакс».

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Дана Балан
#россия #сирия
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