Сирия: усовершенствованный пункт ВМФ РФ в Тартусе сможет принимать крейсеры

Дамаск, 15 января. На фоне уменьшения группировки в Сирийской Арабской Республике российские военнослужащие намерены обновить пункт Военно-Морского флота Российской Федерации в Тартусе до уровня, благодаря которому можно будет заходить туда крейсерам.

По словам источника, знакомого с ситуацией, это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе водных судов от тральщика до крейсера.

Также источник добавил, что эксперты ВМФ России готовятся к работам по углублению и расширению фарватера в порту Тартус. Позже специалисты построят два новых пирса, которые будут предназначаться для причаливания кораблей водоизмещением 10 тысяч тонн и свыше, сообщает «Интерфакс».