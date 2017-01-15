Убежать от смерти: ученые рассказали, как интенсивная ходьба спасет человечество

Вашингтон, 15 января. Американские ученые выяснили, как быстрая ходьба может спасти человека от смерти. Исследование провели эксперты из Университета Калифорнии.

Оказалось, что быстрый шаг в течение двадцати минут способен предотвратить воспалительные процессы в организме человека. В ходе эксперимента почти пять десятков респондентовежедневно проводили на беговой дорожке не более двадцати минут. Все они к концу исследования заявили об улучшении самочувствия.

Кроме того, ученые убеждены, что такие тренировка способны избавить человека от отрицательных эмоций, избавив от нервных расстройств.

