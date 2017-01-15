FAN-TV Лента новостей
Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах
Технологии

Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

Сегодня 14:03
45

Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

Шанхай, 15 января. Ученые из Китая разработали самый мощный в мире лазер, генерирующий ультрафиолетовое излучение. Он работает на свободных электронах.Об этом сообщает «Синьхуа». 

Лазер разрабатывался Академией наук Китая. Установка способна создавать импульсы в 140 трлн фотонов на каждую пикосекунду, что делает получаемое ультрафиолетовое излучение самым ярким в мире. Еще одной особенностью инновационного лазера является то, что длину волны можно регулировать. Ученые отмечают, что данную технологию можно будет применять во множестве областей. Особенно она поможет в изучении различных физико-химических процессов. 

В заявлении Академии подчеркивается, что 90% всех комплектующих были разработаны и произведены в КНДР. 

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

Сегодня 13:09
360

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
443

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Сегодня 11:54
152

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
601

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
303
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

14:03

Убежать от смерти: ученые рассказали, как интенсивная ходьба спасет человечество

13:58

Истребитель ВВС Ливии разбился под Бенгази

13:55

Тамбовский подросток за несколько минут зарубил топором всю свою семью

13:54

Снежная глыба рухнула на голову ребенку с крыши дома в Кирове

13:47

Гидроскутер в Таиланде раскроил череп режиссеру Кудряшову на глазах у его сына

13:43

Глава IBU объяснил, против кого направлено антидопинговое письмо 170 биатлонистов

13:39

Сирия: ВКС РФ останутся в Хмеймиме под прикрытием С-400

13:35

Парижская конференция по палестино-израильскому конфликту пройдет без «виновников торжества»

13:35

Донбасс: ВСУ планируют артиллерийскую атаку на ЛНР

13:29

ЛНР: Разведчики ВСУ погибли под Луганском, подорвавшись на собственных минах

13:19

Шесть жителей Сербии замерзли насмерть во время аномальных холодов

13:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Убежать от смерти: ученые рассказали, как интенсивная ходьба спасет человечество
Читать
Закрыть