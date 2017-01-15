Китайские ученые разработали мощнейший в мире лазер на свободных электронах

Шанхай, 15 января. Ученые из Китая разработали самый мощный в мире лазер, генерирующий ультрафиолетовое излучение. Он работает на свободных электронах.Об этом сообщает «Синьхуа».

Лазер разрабатывался Академией наук Китая. Установка способна создавать импульсы в 140 трлн фотонов на каждую пикосекунду, что делает получаемое ультрафиолетовое излучение самым ярким в мире. Еще одной особенностью инновационного лазера является то, что длину волны можно регулировать. Ученые отмечают, что данную технологию можно будет применять во множестве областей. Особенно она поможет в изучении различных физико-химических процессов.

В заявлении Академии подчеркивается, что 90% всех комплектующих были разработаны и произведены в КНДР.