Снежная глыба рухнула на голову ребенку с крыши дома в Кирове

Киров, 15 января. Снежная глыба рухнула прямо на голову ребенку с крыши дома по улице Лепсе в Кирове.

Как стало известно, чрезвычайное происшествие случилось накануне. После инцидента ребенку понадобилась экстренная помощь медиков. Его доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где врачи и оказали малышу помощь. Об этом сегодня сообщили в Главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций России по региону.

После оказания необходимой помощи ребенка отправили домой.

Напомним, в конце ноября 2016 года ледяная глыба упала на коляску с малышом в центре Москвы. В результате инцидента травмы получили 1,5-годовалый ребенок и его мать.