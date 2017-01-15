Тамбовский подросток за несколько минут зарубил топором всю свою семью

Тамбов, 15 января. Вечером 14 января в селе Сосновка под Тамбовом произошло ужасное преступление. 15-летний школьник накинулся с топором на отца, бабушку и сестру.

За несколько минут подросток зарубил насмерть отца, бабушку и 14-летнюю сестру. В полиции сообщили, что сначала он расправился с бабушкой и отцом, а затем напал на девочку.

«Подозреваемый задержан, признался в содеянном и дает показания», — сообщил источник в правоохранительных органах, передает Life.ru.

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