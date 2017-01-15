Истребитель ВВС Ливии разбился под Бенгази

Триполи, 15 января. Истребитель ВВС Ливии упал в пустыне к востоку от города Бенгази. Сообщение об этом распространил телеканал Sky News Arabia.

Согласно полученным данным, разбился принадлежавший ливийской армии истребитель МиГ-23. Пилоты истребителя советского производства спаслись, сумев вовремя катапультироваться.

Предположительно, падение боевого самолета стало следствие технической неисправности. Боевая машина рухнула в местах, которые были окончательно освобождены от боевиков террористических группировок немногим более месяца назад.

Между тем, напомним, в Ираке минувшим утром произошло сразу несколько терактов: более двадцати человек погибли при трех взрывах в Багдаде и окрестностях.