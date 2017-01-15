Гидроскутер в Таиланде раскроил череп режиссеру Кудряшову на глазах у его сына

Москва, 15 января. Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому после получения серьезной травмы, был сегодня доставлен из Таиланда в Москву. Друзья режиссера рассказали, как произошла трагедия.

Кудряшова сегодня доставили в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота». Борт специально подготовили для перевозки больного: была оборудована палата интенсивной терапии. Вместе с режиссером находились врачи и близкие.

Как сообщил друг впавшего в кому 33-летнего режиссера, он с женой и маленьким сыном отдыхал на одном из пляжей Паттайи. Когда мужчина купался в море, на него налетел гидроскутер, который буквально раскроил ему череп. Мужчина ушел под воду.

«Он долго был под водой. Сын наблюдал за отцом с берега и видел, как это произошло. Жена Феди, позвала на помощь и ей помогли местные жители вытащить его на берег. Через полчаса приехала скорая, за это время сумели оказать первую помощь и очистить легкие от воды», — сообщил друг режиссера изданию «Дни.ру».