Глава IBU объяснил, против кого направлено антидопинговое письмо 170 биатлонистов

Москва, 15 января. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг назвал «абсолютно нормальным» письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран, потребовавших решительных мер по борьбе с допингом. Обращение не направлено не против россиян, убежден Бессеберг.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU, — заявил глава IBU. По его словам, спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам понесли более суровое наказание со стороны международного союза. «Письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам», — подчеркнул он.

Как стало известно ранее, письмо было подписано в Рупольдинге (Германия), где проходит этап Кубка мира. В обращении представляющие различные федерации биатлонисты потребовали от международного союза более решительных действий в отношении фигурантов допинговых скандалов.

