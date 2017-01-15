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Парижская конференция по палестино-израильскому конфликту пройдет без «виновников торжества»
Политика

Парижская конференция по палестино-израильскому конфликту пройдет без «виновников торжества»

Сегодня 13:35
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Парижская конференция по палестино-израильскому конфликту пройдет без «виновников торжества»

Париж, 15 января. В Париже начала работу международная конференция по палестино-израильскому урегулированию, сообщает LCI. При этом лидеров Израиля и Палестины на мероприятии не будет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался от участия, назвав мероприятие «обманом», заметив, что «это конференция палестинцев под эгидой Франции». Председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, поддержал французскую инициативу, отметив, что это, вероятно, «последняя возможность найти решение для двух стран». С Аббасом лидер Франции Франсуа Олланд встретится в Париже в ближайшие недели.

На самой конференции глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что на встрече «здесь так много (участников), потому что мы осознаем остроту ситуации».

Во встрече участвуют представители около 70 стран, сообщает Газета.Ru. Россию представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.

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Таисия Григорьева
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