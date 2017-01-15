Донбасс: ВСУ планируют артиллерийскую атаку на ЛНР

Луганск, 15 января. Командование ВСУ планирует провести провокационные обстрелы из артиллерии в районе Счастья. Об этом стало известно Народной милиции ЛНР.

Народная милиция зафиксировала активизацию разведки ВСУ в районе Счастья в ЛНР. В частности, был замечен беспилотник, проводивший аэроразведку вблизи линии соприкосновения.

«Мы можем сделать вывод, что на данном направлении командование ВСУ планирует проведение преступных провокационных обстрелов с применением, как артиллерии, так и миномётов», — резюмировали в Народной милиции.

Представители луганской стороны напомнили, что четко выполняют минские соглашения, в отличие от Киева. В то же время, напоминают в Луганске, ополченцы готовы к решительным ответным мерам в случае нападения ВСУ.