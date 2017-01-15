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Сирия: ВКС РФ останутся в Хмеймиме под прикрытием С-400
Политика

Сирия: ВКС РФ останутся в Хмеймиме под прикрытием С-400

Сегодня 13:35
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Сирия: ВКС РФ останутся в Хмеймиме под прикрытием С-400

Москва, 15 января. Сокращение российской войсковой группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные комплексы, необходимые для обороны от воздушных угроз военного аэродрома «Хмеймим», на котором базируются силы ВКС РФ на Ближнем Востоке. Аэродром «Хмеймим» продолжит действовать после завершения операции ВКС на территории Сирии.

«От ударов с воздуха аэродром «Хмеймим» по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», — объявил источник, знакомый с ходом вывода российских вооруженных сил из Сирии.

По словам источника «Интерфакса», для обороны аэродрома «Хмеймим» и расширенного пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус в Сирии останутся также современные береговые комплексы с крылатыми ракетами «Бастион» и ЗРК С-300.

Напомним, по словам осведомленного источника, военный аэродром ВКС РФ в сирийском Хмеймиме и русский участок порта в Тартусе продолжат функционировать после вывода большей части российской группировки.

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Валентин Меликов
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