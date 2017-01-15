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«Девятку» разорвало на части после ДТП под Петербургом
Происшествия

«Девятку» разорвало на части после ДТП под Петербургом

Сегодня 13:16
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«Девятку» разорвало на части после ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 15 января. Два человека погибли и один серьезно пострадал в крупном ДТП под Петербургом. Участниками дорожной аварии стали ВАЗ-2109 и Citroen. «Девятку» в результате удара фактически разорвала пополам.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла сегодня рано утром на девятом километре Пушкинского шоссе. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. 

В результате водитель и пассажир «девятки» скончались на месте автокатастрофы, а водитель Citroen в тяжелом состоянии был экстренно доставлен в больницу.  Собеседник газеты «Комсомольская правда в Петербурге» уточнил, что возможной причиной ДТП стало плохое состояние трассы, которую на протяжении многих часов не чистили от снега.

«Девятку» разорвало на части после ДТП под Петербургом

 

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Ярослава Замысловатова
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