«Девятку» разорвало на части после ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 15 января. Два человека погибли и один серьезно пострадал в крупном ДТП под Петербургом. Участниками дорожной аварии стали ВАЗ-2109 и Citroen. «Девятку» в результате удара фактически разорвала пополам.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла сегодня рано утром на девятом километре Пушкинского шоссе. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В результате водитель и пассажир «девятки» скончались на месте автокатастрофы, а водитель Citroen в тяжелом состоянии был экстренно доставлен в больницу. Собеседник газеты «Комсомольская правда в Петербурге» уточнил, что возможной причиной ДТП стало плохое состояние трассы, которую на протяжении многих часов не чистили от снега.