ЛНР: Разведчики ВСУ погибли под Луганском, подорвавшись на собственных минах

Луганск, 15 января. Два разведчика украинской армии погибли под Счастьем, подорвавшись на минах ВСУ. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В районе города Счастье была зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, в ходе которой двое военнослужащих ВСУ подорвались на своих же минных заграждениях. По данным ведомства, это связано с хаотичным минированием местности, в результате которого также постоянно страдают мирные украинцы.

В ведомстве отметили, что в подразделениях народной милиции ЛНР на регулярной основе проводятся занятия по повышению боевой готовности, а также проходят учебно-методические сборы с младшими работниками инженерных и разведывательных подразделений.

Как ранее сообщало агентство НСН, в конце декабря группа украинских диверсантов предприняла попытку прорвать линию обороны сил ДНР и подорвалась на мине.