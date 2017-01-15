А я играю на гармошке: видео с Трампом-«баянистом» взорвало Instagram

Нью-Йорк, 15 января. Избранный президент США Дональд Трамп известен своей активной жестикуляцией, что не обошли вниманием на 9gag: редакторы смонтировали видео выступления Трампа, «дорисовав» ему в руках гармошку.

Забавное видео, на котором Трамп будто бы играет на гармошке, всего за четыре часа собрало более 2,5 млн просмотров.

Напомним, 11 января Трамп дал первую большую пресс-конференцию после своего избрания. На ней он подверг резкой критике телекомпанию CNN и портал BuzzFeed, передает «Газета.Ru».