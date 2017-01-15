Шесть жителей Сербии замерзли насмерть во время аномальных холодов

Белград, 15 января. Количество жертв аномального холода в Сербии достигло шести человек, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Погибший от холода Митар Любисавлевич в течение 49 лет проживал один в селе Реткоцер муниципалитета Медведже в гористой местности на юге республики. Сотрудники местного центра соцзащиты забили тревогу, когда появилась информация, что его уже несколько дней нет дома.

«Поиски организовал центр соцзащиты, после того как сотрудники выяснили, что он несколько дней не был дома. Тело обнаружено через два дня в снегу в месте Гаварин Поток», — заявил глава муниципалитета Небойша Арсич.

Ранее МВД республики сообщило о 150 эвакуированных и спасенных от замерзания гражданах Сербии. Ранее, как сообщает Газета.Ru, сообщалось о трех погибших во время холодов.

Заморозки в Сербии начались 6 января, на данный момент потеплело до пяти градусов мороза.