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ДНР: поврежденный артобстрелом ВСУ газопровод Углегорска восстановлен
Новороссия

ДНР: поврежденный артобстрелом ВСУ газопровод Углегорска восстановлен

Сегодня 13:00
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ДНР: поврежденный артобстрелом ВСУ газопровод Углегорска восстановлен

Донецк, 15 января. Газоснабжение свыше 50 жилых домов Углегорска, расположенного на севере самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное из-за обстрела со стороны ВСУ, восстановлено. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе компании «Донбассгаз».

Как отметили в пресс-службе, к 12.00 (13.00 по московскому времени) в Углегорске восстановлено газоснабжение 52 домов.

Напомним, в пятницу киевские силовики открыли артиллерийский огонь по Углегорску, прошлый обстрел населенного пункта был зафиксирован в августе минувшего года.

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Как ранее сообщала Газета.Ru, трое военных армии Украины, которые пропали 8 января, обнаружены мертвыми возле населенного пункта Октябрь.

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Дана Балан
#днр #донбасс
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