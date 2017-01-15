Петербуржец едва не лишился руки, взорвав петарду в своей квартире

Санкт-Петербург, 15 января. Житель Петербурга едва не лишился руки после взрыва петарды. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ЧП произошло на юге Петербурга минувшей ночью. Взрыв прогремел в квартире одного из домов на Витебском проспекте. По предварительным данным, петарда взорвалась прямо в руке у мужчины, уточнил собеседник «Невских новостей».

С места происшествия его экстренно госпитализировали в городскую больницу №26. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.