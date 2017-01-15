Берлинский террорист, переехавший грузовиком десятки людей, оказался наркоманом

Берлин, 15 января. Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине 19 декабря прошлого года тунисец Анис Амри мог находиться под действием наркотиков в момент совершения преступления. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Известно, что Амри регулярно употреблял наркотики, а также занимался их распространением. В частности, тунисец отдавал предпочтение экстази и кокаину. Следователям предстоит выяснить, был ли Амри в состоянии наркотического опьянения в момент совершения теракта.

Как ранее сообщала НСН, 19 декабря прошлого года, грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, почти 50 получили ранения.