Появилось первое видео с места смертельного ДТП под Саратовом

Саратов, 15 января. В Сети обнародованы кадры с места ДТП под Саратовом, в котором погибли семь человек. Спасателям удалось извлечь тела погибших при помощи гидравлического оборудования.

В ночь на воскресенье, 15 января, на дороге Нижний Новгород — Саратов произошла страшная автокатастрофа, столкнулись грузовик и минивэн. ДТП произошло в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Видеорегистратора на автомобиле не было. В результате аварии погибли семь граждан Киргизии, которые ехали на заработки. Водитель фуры задержан.

Глава района Денис Фадеев сообщил, что мужчина мог заснуть за рулем. Трасса была расчищена, гололеда не было.