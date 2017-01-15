Коалиция против ИГИЛ проводит встречу в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 15 января. В воскресенье в саудовской столице Эр-Рияде проходит встреча руководителей генеральных штабов четырнадцати стран международной коалиции против ИГИЛ. Представители военных ведомств различных стран собрались для обсуждения методов и принципов борьбы с международной террористической организацией.

Для встречи в Эр-Рияде собрались руководители штабов Саудовской Аравии, США, Турции, Катара, Кувейта, Иордании, ОАЕ, Бахрейна, Ливана, Омана, Туниса, Малайзии, Марокко и Нигерии. В общей сложности членами всемирной коалиции против ИГИЛ являются 68 стран мира, которые объединили усилия в противодействии ИГ, в первую очередь стараясь лишить группировку финансовых источников, экономической инфраструктуры и возможностей пополнять свои ряды.

Саудовский генерал Бунъян открыл встречу военных со всего мира, заявил, что Саудовская Аравия пострадала от терроризма ИГ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) более все остальных стран, однако не прекращает усилия в борьбе против терроризма.