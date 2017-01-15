ВКС РФ останутся на аэродроме «Хмеймим» после сокращения российских сил в Сирии

Москва, 15 января. Невзирая на сокращение российского воинского контингента в Сирии, авиагруппа Воздушно-космических сил России останется на постоянном базировании на территории аэродрома «Хмеймим». Аналогичным образом продолжит функционировать пункт материально-технического обеспечения в порту Тартус.

«После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме «Хмеймим» и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Хмеймим» продолжит существование в качестве полноценной авиабазы, оснащенной в соответствии с современными техническими требованиями и способной к осуществлению своей деятельности в автономном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что первые шесть истребителей- бомбардировщиков Су-24, сдавших боевую вахту в Сирии, прибыли в Россию.