Законный шпионаж: зачем Киев лезет в Ростовскую область с проверкой

15 Января 2017 13:09 40

Российская Федерация дала разрешение Киеву на проведение проверки масштабов военной деятельности Москвы в Ростовской области, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Но на самом деле Киев пытается выяснить, какими именно силами Россия может помочь народным республикам Донбасса в случае масштабного нападения ВСУ на армию Новороссии, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», — пояснил он.

Сообщается, что проверку стратегического потенциала России и ее военных частей Киев намерен провести с 16 по 19 января.

«Возникает закономерный вопрос: почему именно сейчас Киев решил инициировать применение документа от 2011 года в рамках ОБСЕ, который позволяет устроить проверку военной деятельности России в Ростовской области? Ответ прост: Украина просто догадалась, что так можно. Но на самом деле никаких целей, кроме как доказать, что так можно, а также провести некую рекогносцировку российских сил, находящихся в Ростовской области не стоит. Если бы Украина хотела действительно поучаствовать в обеспечении безопасности в Европе, то в первую очередь она проверила бы по этому документу предполагаемое Киевом наличие российских вооруженных сил в Донбассе. Ну, или хотя бы отправила об этом соответствующий запрос, потому что формальный повод якобы есть», — подчеркивает политолог Асафов.

Независимый аналитик отмечает, что если Киев уверен в размещении российских войск в Донбассе, у него есть вся документарная база для того, чтобы в рамках ОБСЕ, с ее новым шефом Курцом, поехать и собственно проверить их наличие либо отсутствие.

«Но Украина не будет этого делать, потому что присутствие российских вооруженных сил в Донбассе — это объяснение всей внутренней и внешней политики Киева. Если же он докажет их отсутствие, то в будущем украинским политикам не на что будет опираться при обвинениях России в агрессии. А поскольку украинская военная компонента постоянно работает на линии соприкосновения — вчера были артиллерийские обстрелы и ДНР, и ЛНР, да и на ясиноватском посту был тяжелый бой, можно говорить о том, что ситуация обострилась. Я думаю, что основная цель, помимо декларативного «я могу» — выяснение количества и резерва российских вооруженных сил на границе непосредственно. Киеву нужно знать какими силами Российская Федерация может оказать помощь ДНР и ЛНР в случае открытого наступления ВСУ на Донбасс. Но на самом деле тут 90% демонстрация возможности и 10% военной разведки», — заключил эксперт.

Напомним, общеевропейская архитектура безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области. Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджетах. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.