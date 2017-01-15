СК РФ занялся пьяной жительницей Урала, «вытряхивавшей» с балкона ребенка

Екатеринбург, 15 января. Жительница Екатеринбурга свесила пятилетнюю дочку с балкона пятого этажа, при этом жестоко избивая ребенка. Девочка молила о пощаде.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, сообщение о чудовищном поведении женщины распространили местные СМИ, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас эта информация проверяется следователями.

О жутком происшествии журналистам рассказал мужчина, ставший очевидцем избиения девочки. По его словам, женщина трясла над землей и избивала пятилетнюю девочку на балконе. Он также отметил, что с балкона доносились детские крики о помощи.

В настоящее время правоохранители установили, что в это время в квартире находились две нетрезвые женщины. Они привлечены к ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство». При этом женщина, о которой свидетель ЧП рассказал местным СМИ, заявила, что ему просто показалось, на самом деле она никого не избивала.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о совершении в ночь на 14 января 2017 года противоправных действий в отношении малолетнего ребёнка на балконе дома по улице Заводской в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.