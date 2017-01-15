Екатеринбурженка нашла обгоревшее тело 9-месячной дочери под батареей

Свердловск, 15 января. Женщина обнаружила обгоревшее тело своей 9-месячной дочери под батареей в Екатеринбурге.

Как стало известно, в минувшую пятницу 33-летняя жительница Екатеринбурга и ее сожитель, отец младенца, готовились ко сну. Женщина положила малышку около себя на кровать, которая находилась рядом с батареей. Отмечается, что между спальным местом и стеной с батареей женщина засунула подушку. Проснувшись, молодая мать нашла ребенка мертвым под батареей.

По информации Следственного комитета по региону, в настоящее время ведомство проводит доследственную проверку по факту смерти 9-месячной девочки, По результатам мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.