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Ирак: боевики ИГ выбиты войсками из университета Мосула
Политика

Ирак: боевики ИГ выбиты войсками из университета Мосула

Сегодня 12:33
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Ирак: боевики ИГ выбиты войсками из университета Мосула

Мосул, 15 января. Иракские силы безопасности очистили кампус университета Мосула, выбив из комплекса зданий последних боевиков «Исламского государства», заявил представитель пресс-службы. В настоящее время университет освобожден полностью.

«Университет полностью освобожден и наши силы проводят зачистку комплекса от всех скрывшихся боевиков, — заявил в телефонной беседе с Reuters представитель Контр-террористической службы Сабах аль-Нуман. — Мы соблюдаем осторожность, поскольку большая часть зданий заминированы. Мы не останавливаемся».

Очевидно, здания в Мосуле оказались заминированы террористами ИГ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) так же плотно, как и в Алеппо. Освобождение большей части территории университета и прилегающего района колледжей в субботу стало важным успехом в деле освобождения Мосула. Напомним, западная часть города уже освобождена.

Между тем, к югу от Мосула, близ столицы Ирака, минувшим утром прогремело три мощных взрыва, погибли более 20 человек, десятки ранены.

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Валентин Меликов
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Мужчина сгорел заживо на собственной кухне в Петербурге
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