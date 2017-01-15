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Петербургские следователи начали проверку обстоятельств гибели солиста Мариинки
Происшествия

Петербургские следователи начали проверку обстоятельств гибели солиста Мариинки

Сегодня 12:43
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Петербургские следователи начали проверку обстоятельств гибели солиста Мариинки

Санкт-Петербург, 15 января. Доследственная проверка по факту гибели солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги начата правоохранителями. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР. 

Артист скоропостижно скончался на 38-м году жизни накануне. Его тело было обнаружено в общежитии театра на улице Декабристов накануне вечером. По данным следователей, мужчина 13 января почувствовал себя нехорошо и обратился в больницу, однако от госпитализации отказался. Спустя некоторое время его состояние усугубилось, и ему пришлось вызвать скорую помощь. В процессе проведения реанимационнных мероприятий он скончался. 

Как напоминает «Газета.Ru», Цанга родился в Сыктывкаре, музыкальное образование получил в Нижнем Новгороде и Москве. С 2008 года входил в состав оперной труппы Мариинского театра.  

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