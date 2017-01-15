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Москва исчезает в сугробах: стало известно, сколько снега выпадет в столице
Общество

Москва исчезает в сугробах: стало известно, сколько снега выпадет в столице

Сегодня 12:23
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Москва исчезает в сугробах: стало известно, сколько снега выпадет в столице

Москва, 15 января. Сильный снегопад в Москве продолжится до конца воскресенья, заявили синоптики. По их данным, ожидается, что за это время в столичном регионе выпадет более 21% месячной нормы осадков. 

Специалисты погодного центра «Фобос» также уточнили, что месячная норма составляет 42 миллиметра осадков. «Снег прекратится сегодня, а завтра по области возможен только кратковременный снег местами», — уточнил собеседник агентства РИА Новости.

Температура, по их словам, сейчас 7-9 градусов выше климатической нормы. Причиной этого является  волновой атмосферный фронт, однако уже в ночь на понедельник температура понизится:  в Москве ожидается до  —4 градусов днем, а в Московской области до —7 градусов.

 

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Ярослава Замысловатова
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Мужчина сгорел заживо на собственной кухне в Петербурге
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