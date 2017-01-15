Бахрейн казнил троих мусульман-шиитов за убийство полицейских

Москва, 15 января. Власти Бахрейна казнили троих мусульман-шиитов, признанных виновными в гибели трех полицейских при взрыве в марте 2014 года, передает агентство Reuters со ссылкой на государственного прокурора.

Известно, что преступников расстреляли. Об этом сообщает Бахрейнское агентство новостей BNA.

В пригороде столицы Бахрейна Манамы 3 марта 2014 года произошел взрыв заминированного автомобиля. В связи с терактом погибли двое бахрейнских полицейских, а также сотрудник правоохранительных органов ОАЭ, проходивший службу в составе размещенных в Королевстве стабилизационных сил стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Шиитская партия «Аль-Вифак» стояла во главе протестного движения в Бахрейне с 2011 года, сообщает Газета.Ru. Шииты выступали за демократические реформы и создание конституционной монархии в суннитском королевстве.