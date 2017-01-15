FAN-TV Лента новостей
ДНР: газопровод в Углегорске поврежден из-за ночного обстрела ВСУ
Новороссия

ДНР: газопровод в Углегорске поврежден из-за ночного обстрела ВСУ

Сегодня 12:18
44

ДНР: газопровод в Углегорске поврежден из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 15 января. ВСУ в прошлую субботу обстреляли прифронтовой населенный пункт Углегорск, расположенный на севере самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом воскресенье сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

По данным пресс-службы компании, из-за артиллерийского обстрела Углегорска свыше полусотни домов частного сектора лишились газа. Согласно информации аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления «Донбассгаза», в минувшую субботу в 22.50 (23.50 мск) жители улицы Первомайской сообщили о существенных повреждениях газопровода из-за обстрелов со стороны киевских силовиков.

В настоящий момент ремонтные работы на поврежденных участках газового провода окончены, сейчас специалисты проводят мероприятия по пуску голубого топлива.  

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

комментарии
Дана Балан
#днр #донбасс
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
1

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

Сегодня 11:54
81

Сирия сегодня: под Дамаском убит координатор САР, атака ИГИЛ на Дейр-эз-Зор захлебнулась

Сегодня 10:45
412

Новости Новороссии: ВСУ девять раз обстреляли ЛНР, в ДНР вернулась вода

Сегодня 9:56
223

Сирия новости 15 января 07:00: операцию в Алеппо запишут на видео, САА отразила атаку ИГ в Дейр эз-Зоре

Сегодня 7:00
691
Показать еще
Прямая трансляция

Мариинская больница держит оборону после истории с врачом и раненым пациентом. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Мужчина сгорел заживо на собственной кухне в Петербурге

12:30

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

12:30

Бахрейн казнил троих мусульман-шиитов за убийство полицейских

12:25

Москва исчезает в сугробах: стало известно, сколько снега выпадет в столице

12:23

Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

12:19

ДНР: газопровод в Углегорске поврежден из-за ночного обстрела ВСУ

12:18

Ученые бьют тревогу из-за повального увлечения людей антидепрессантами

12:16

Террористы ИГ в Ираке убили восемь шиитских ополченцев

11:58

Стали известны подробности столкновения самолета с погрузчиком в «Домодедово»

11:58

Пеньюар, скотч и провода: стали известны детали ограбления Кардашьян в Париже

11:57

Электронный убийца: мог ли iPhone спровоцировать крушение египетского лайнера MS804

11:54

ДНР заключит договоры с Абхазией и Приднестровьем в сфере образования

11:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Мужчина сгорел заживо на собственной кухне в Петербурге
Читать
Закрыть