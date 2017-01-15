ДНР: газопровод в Углегорске поврежден из-за ночного обстрела ВСУ

Донецк, 15 января. ВСУ в прошлую субботу обстреляли прифронтовой населенный пункт Углегорск, расположенный на севере самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом воскресенье сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

По данным пресс-службы компании, из-за артиллерийского обстрела Углегорска свыше полусотни домов частного сектора лишились газа. Согласно информации аварийно-диспетчерской службы Енакиевского управления «Донбассгаза», в минувшую субботу в 22.50 (23.50 мск) жители улицы Первомайской сообщили о существенных повреждениях газопровода из-за обстрелов со стороны киевских силовиков.

В настоящий момент ремонтные работы на поврежденных участках газового провода окончены, сейчас специалисты проводят мероприятия по пуску голубого топлива.

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