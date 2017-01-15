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Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек
Происшествия

Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

Сегодня 12:19
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Взрыв в Афганистане унес жизни семи человек

Кабул, 15 января. Не менее семи мирных жителей погибли в результате взрыва спрятанного около дороги в восточной части провинции Нангархар самодельного взрывного устройства. Террористы целенаправленно подорвали гражданское транспортное средство с помощью дистанционно управляемой бомбы.

«Сегодня ранним утром взорвалась бомба, спрятанная около дороги врагами мира и стабильности в Афганистане, подорвав гражданскую автомашину в деревне Баргхоли, расположенном на территории района Пачирагам в провинции Нангархар», — указано в заявлении, сделанном министерством внутренних дел Афганистана, где теракт осуждается в самых суровых выражениях.

По данным МВД, при нападении погибли семеро, и еще два человека получили ранения. Все пострадавшие были гражданскими лицами. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. 

Напомним, минувшим утром Ирак подвергся серии террористических нападений. На территории столицы страны и ее окрестностей произошли три мощных взрыва, а к северо-востоку от Багдада, террористами были убиты бойцы шиитского ополчения.

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Валентин Меликов
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