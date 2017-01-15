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Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо
Политика

Сирия новости 15 января 12:30: сирийская армия ведет бои в пригороде Дамаска и готовится к наступлению в Алеппо

Сегодня 12:30
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Дамаск

Сирия, 15 января. Правительственные войска ведут бои с вооруженными формированиями в южном пригороде Дамаска, сирийская армия готовит крупное наступление восточнее Алеппо, ВВС Сирии уничтожили крупную базу боевиков в провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия в ходе ожесточенных боёв отбила у вооруженных боевиков населенный пункто Айн аль-Хадра в долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска.

Айн аль-Хадра находится в непосредственной близости от населенного пункта Айн аль-Фиджа, где располагается станция водоснабжения, на 80% обеспечивающая водой сирийскую столицу.

В последние дни боевики, контролировавшие населенный пункт, несколько раз открывали огонь по району станции, прерывая тем самым работу ремонтных бригад, прибывших в регион после подписания соглашения между правительством и вооруженными оппозиционерами.

Параллельно с этим поступили сообщения, что бригадный генерал в отставке Ахмад аль-Гадбан, представитель сирийского правительства в переговорах с боевиками в долине Вади Барада, был убит снайпером в районе станции водоснабжения в населенном пункта Айн аль-Фиджа.

В южных пригородах Дамаска в районе лагеря палестинских беженцев Ярмук в последние часы идут кровопролитные столкновения между правительственными войсками и вооруженными формированиями.

Провинция Алеппо

Сирийская армия предположительно готовится к крупному наступлению на позиции боевиков в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar-News со ссылкой на военные источники.

Конкретный населенный пункт, в районе которого будет проводиться будущая операция, не был указан.

 СМИ напоминают, что в последние дни ВВС Сирии в ВКС РФ интенсифицировали удары по позициям боевиков ИГ* на направлении населенных пунктов Дейр Хафир и Маскана.

Источник также подтвердил, что артиллерия правительственных войск уничтожила несколько укрепленных позиций террористов к северу от аэродрома Квайрес, в то время как ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ южнее города Эль-Баб в северо-восточной части провинции.

ВВС Сирии наносят удары по позициям боевиков

С другой стороны, силы турецкой армии и «Свободной сирийской армии»** ведут тяжелые бои с террористами ИГ на подступах к населенному пункту Ас-Сафлания в окрестностях города Эль-Баб в рамках операции «Щит Еврфата», направленной на освобождении приграничных сирийских территорий от боевиков группировки. Стороны обмениваются артиллерийским огнем.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе военного аэродрома Дэйр эз-Зора, населенного пункта Аль-Джафра и в нескольких кварталах города продолжаются ожесточенные бои между военнослужащими Сирийской арабской армии и боевиками ИГ, которые начали вчера крупнейшее за год наступление в регионе.

Сирийские активисты сообщают о гибели в результате столкновений 12 военнослужащих правительственных войск и уничтожении 20 террористов. Поступают также сообщения о десятках раненых с обеих сторон.  ВВС Сирии наносят массированные удары по позициям боевиков в районе города.

Провинция Даръа

ВВС Сирии уничтожили одну из крупнейших баз группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», на которую не распространяется объявленное в стране перемирие, западнее города Даиль в северной части провинции Даръа. 45 боевиков и их вооружение были уничтожены.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** одержали очередную победу над террористами ИГ, отбив у них деревню Видьян располагающуюся в четырех километрах от евфратской плотины на западе провинции Ракка.

Пресс-центр SDF выложил в интернет видео с места событий.

Провинция Хама

Обстановка в юго-восточной части провинции Хама остается напряженной. Прошлой ночью артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных исламистов в районе населенных пунктов Ас-Сатхият и Айдун.

Параллельно с этим вспыхнули столкновения между сирийской армией и боевиками в районе населенного пункта Акраб в южной части провинции, поступают данные об убитых. Об этом сообщают сирийские активисты.

Кроме того, незадолго до полуночи боевики выпустили две ракеты по находящемуся под контролем сирийской армии населенному пункту Ар-Рабиа на западе провинции.

Провинция Хасака

Тысячи мирных жителей, ранее бежавших из подконтрольных террористам ИГ районов в провинции Хасака, смогут вернуться в свои дома. Такое решение приняли на расширенном заседании власти находящегося на территории Сирии курдского государственного образования Роджава, а также представители SDF и курдских и арабских общин в провинции.

Сообщается, что наибольшее количество беженцев – около пяти тысяч человек  — бежало из населенного пункта Гбейш, который, наряду с другими районами, был отбит у террористов отрядами SDF. Участники заседания постановили, что бежавшие жители смогут вернуться в свои дома, после того как местные власти убедятся в отсутствии в населенном пункте «спящих ячеек» ИГ.

Также представители курдских отрядов сообщили, что местные жители, которые оказывали содействие террористам, будут призваны к ответственности и не смогут вернуться в город.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Андрей Бодров
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