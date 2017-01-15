Ученые бьют тревогу из-за повального увлечения людей антидепрессантами

Оксфорд, 15 января. Количество людей, употребляющих антидепрессанты, увеличилось по сравнению с 90-ми гг. прошлого века на 50%, и эта цифра постоянно растет, предостерегают ученые из Оксфорда.

Ученые подсчитали, что ежегодно антидепрессанты назначают прием специальных препаратов 7% новых пациентов. У многих развивается зависимость от таких лекарств. Многие люди принимают антидепрессанты даже в достаточно стандартных ситуациях, например, ученый принимал лекарства, чтобы завершить работу над публикацией.

«Некоторые пациенты скажут вам, что, когда они находятся под давлением, они должны иметь нормальный уровень тревожности, чтобы знать, что могут справиться с возникшими проблемами», — поясняет профессор психиатрии Гай Гудин.

Медики обращают внимание на то, что антидепрессанты следуют употреблять умеренно и не очень часто, иначе может развиться зависимость. Кроме того, исключительно медикаментозное лечение не позволит решить психологические проблемы — необходима и разговорная терапия с психиатром.

Между тем, поводов для волнения у современного человека все больше с каждым годом. Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», даже взятие кредита может стать причиной возникновения депрессии.

Параллельно с этим развивается риск возникновения проблем от употребления антидепрессантов. Так, известный рэпер Канье Уэст в начале декабря прошлого года был госпитализирован из-за злоупотребления антидепрессантами, сообщает «Газета.Ru».