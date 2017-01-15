Стали известны подробности столкновения самолета с погрузчиком в «Домодедово»

Москва, 15 января. Пресс-служба московской воздушной гавани «Домодедово» прокомментировала столкновение лайнера АН-148 с погрузчиком.

По данным пресс-службы, ЧП случилось по причине ошибки руления. Воздушный лайнер выехал на техническую полосу, предназначенную для проезда специального транспорта. В результате движения по технической полосе самолет протаранил на стоявший в специально отведенной зоне для наземного обслуживания погрузчик.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, в столичном аэропорту «Домодедово» воздушное судно АН-148 «Саратовских авиалиний» столкнулось с транспортным средством, которое обслуживает самолеты. На борту самолета находился 61 пассажир — никто не пострадал. Они вылетели в Саратов другим авиарейсом.