Пеньюар, скотч и провода: стали известны детали ограбления Кардашьян в Париже

Париж, 15 января. Французские СМИ обнародовали данные протокола допроса американской модели Ким Кардашьян, ставшей жертвой грабителей в Париже. Преступники, по ее мнению, были «неопытны в связывании». Они использовали скотч и провода.

Кроме того, она рассказала, что у грабителей была европейская внешность. Они были высокие, прятали свои лица под масками и были одеты в куртки с надписью «Полиция». Оба, по ее словам, говорили с ярко выраженным французским акцентом. Сама она в момент нападения была одета в пеньюар.

Как сообщала ранее «Газета.ру», добычей преступников стала шкатулку с драгоценностями на 5 миллионов евро, кольцо стоимостью 4 миллиона евро и два мобильных телефона.